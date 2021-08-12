Проценко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Число случаев заболевания COVID-19 в России снижается, равно как и количество госпитализируемых, заявил во время визита в ЦУР Забайкалья главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
«Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — примерно одинаково. Может быть немного растянуто во времени», — сказал он «РИА Новости».
По его словам, раньше всего заболеваемость стала снижаться в Москве. Другие регионы отстают от столицы примерно на неделю. По мнению Проценко, положительная динамика в целом по стране связана с увеличением числа людей с поствакцинальным иммунитетом.
В то же время он заявил готовности российской системы здравоохранения к новой волне коронавируса, которая может наступить в сентябре. В целом ситуация будет зависеть от «гражданской позиции» населения, а также от отношения граждан к вакцинации, сказал Проценко.
10 августа суточный прирост россиян с выявленным коронавирусом составил 21 378 новых случаев, что стало минимальным показателем с 30 июня. Вчера значение было чуть больше — 21 571 случай. В целом за третью волну самый большой прирост граждан с COVID-19 зафиксирован 25 июля — 25 766. Однако это меньше рекордного показателя конца декабря в 29 935 случаев. В целом за время пандемии коронавирусом заразились более 6,5 млн россиян. Из них свыше 167,4 тыс. человек умерли.