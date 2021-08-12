Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Проценко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

Число случаев заболевания COVID-19 в России снижается, равно как и количество госпитализируемых, заявил во время визита в ЦУР Забайкалья главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — примерно одинаково. Может быть немного растянуто во времени», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, раньше всего заболеваемость стала снижаться в Москве. Другие регионы отстают от столицы примерно на неделю. По мнению Проценко, положительная динамика в целом по стране связана с увеличением числа людей с поствакцинальным иммунитетом.

В то же время он заявил готовности российской системы здравоохранения к новой волне коронавируса, которая может наступить в сентябре. В целом ситуация будет зависеть от «гражданской позиции» населения, а также от отношения граждан к вакцинации, сказал Проценко.

10 августа суточный прирост россиян с выявленным коронавирусом составил 21 378 новых случаев, что стало минимальным показателем с 30 июня. Вчера значение было чуть больше — 21 571 случай. В целом за третью волну самый большой прирост граждан с COVID-19 зафиксирован 25 июля — 25 766. Однако это меньше рекордного показателя конца декабря в 29 935 случаев. В целом за время пандемии коронавирусом заразились более 6,5 млн россиян. Из них свыше 167,4 тыс. человек умерли.

Ранее по теме: ВОЗ рассчитывает одобрить «Спутник V» к середине сентября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных