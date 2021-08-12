Проценко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

10 августа суточный прирост россиян с выявленным коронавирусом составил 21 378 новых случаев, что стало минимальным показателем с 30 июня. Вчера значение было чуть больше — 21 571 случай. В целом за третью волну самый большой прирост граждан с COVID-19 зафиксирован 25 июля — 25 766. Однако это меньше рекордного показателя конца декабря в 29 935 случаев. В целом за время пандемии коронавирусом заразились более 6,5 млн россиян. Из них свыше 167,4 тыс. человек умерли.