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Сознавшегося камчатского депутата обвинили в умышленном убийстве

Ведомости

Следствие предъявило депутату заксобрания Камчатского края Игорю Редькину, который признался, что случайно застрелил человека, обвинение в умышленном убийстве, сообщило региональное следственное управление СКР.

«Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10.08.2021 Редькину И. В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении. СКР продолжает расследование дела, следователи собирают доказательства. Также будет проверена версия обвиняемого о совершении убийства по неосторожности.

Ранее депутат заявил, что ночью 2 августа случайно застрелил местного жителя на свалке у поселка Озерновский, приняв того за медведя. Позже он объявил, что приостанавливает свое членство в «Единой России» и снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов в законодательное собрание края. По решению городского суда Петропавловска-Камчатского Редькин находится под домашним арестом.

55-летний Редькин занимает 20-е место в рейтинге 100 госслужащих и депутатов с наибольшими заработками по версии Forbes. Суммарный доход семьи политика издание оценило в 715,72 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Витязь-авто» в 2020 г. составила почти 5,4 млрд руб., что на 23,5% больше, чем в 2019 г. Чистая прибыль компании превысила 1 млрд руб. после 744,1 млн руб. годом ранее. 

Ранее по теме: Сознавшегося в убийстве камчатского депутата отправили под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных