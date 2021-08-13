Сознавшегося камчатского депутата обвинили в умышленном убийстве

Ранее депутат заявил, что ночью 2 августа случайно застрелил местного жителя на свалке у поселка Озерновский, приняв того за медведя. Позже он объявил, что приостанавливает свое членство в «Единой России» и снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов в законодательное собрание края. По решению городского суда Петропавловска-Камчатского Редькин находится под домашним арестом.