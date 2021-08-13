Сознавшегося камчатского депутата обвинили в умышленном убийстве
Следствие предъявило депутату заксобрания Камчатского края Игорю Редькину, который признался, что случайно застрелил человека, обвинение в умышленном убийстве, сообщило региональное следственное управление СКР.
«Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10.08.2021 Редькину И. В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении. СКР продолжает расследование дела, следователи собирают доказательства. Также будет проверена версия обвиняемого о совершении убийства по неосторожности.
Ранее депутат заявил, что ночью 2 августа случайно застрелил местного жителя на свалке у поселка Озерновский, приняв того за медведя. Позже он объявил, что приостанавливает свое членство в «Единой России» и снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов в законодательное собрание края. По решению городского суда Петропавловска-Камчатского Редькин находится под домашним арестом.
55-летний Редькин занимает 20-е место в рейтинге 100 госслужащих и депутатов с наибольшими заработками по версии Forbes. Суммарный доход семьи политика издание оценило в 715,72 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Витязь-авто» в 2020 г. составила почти 5,4 млрд руб., что на 23,5% больше, чем в 2019 г. Чистая прибыль компании превысила 1 млрд руб. после 744,1 млн руб. годом ранее.