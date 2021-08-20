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Johnson & Johnson подала заявку на испытание вакцины на подростках в Индии

Ведомости

Американская компания Johnson & Johnson подала заявку в Центральную организацию по контролю лекарственных средств Индии (CDSCO) на проведение испытаний своей вакцины на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, пишет The Times of India.

«В заявлении J&J говорится, что она подала свою заявку во вторник, добавив, что "необходимо" обеспечить, чтобы все слои населения, включая детей, были вакцинированы против вируса как можно быстрее», — передает издание. По мнению американской компании, это был важный шаг вперед в ускорении доступности ее вакцины против COVID-19, чтобы помочь положить конец пандемии.

Ранее управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США предупредило, что после прививки вакциной Johnson & Johnson может появиться редкий побочный эффект – синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует нервные клетки. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины Johnson & Johnson 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты.

Ранее правительство Индии одобрило применение российского «Спутника V», а также Covishield, Covaxin и Moderna. В стране запущено производство российского препарата. Согласно последним данным минздрава, в Индии за последние сутки выявлено 36 555 случаев заражения COVID-19, умерли 540 человек. За все время пандемии в стране заболели более 32 млн человек, умерли 433 589. По данным минздрава, в стране вакцинированы более 572 млн человек.

Ранее по теме: Власти США сообщили о редком побочном эффекте после вакцины J&J

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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