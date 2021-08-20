Johnson & Johnson подала заявку на испытание вакцины на подростках в Индии

«В заявлении J&J говорится, что она подала свою заявку во вторник, добавив, что "необходимо" обеспечить, чтобы все слои населения, включая детей, были вакцинированы против вируса как можно быстрее», — передает издание. По мнению американской компании, это был важный шаг вперед в ускорении доступности ее вакцины против COVID-19, чтобы помочь положить конец пандемии.