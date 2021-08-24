Минтруд утвердил порядок уведомлений о размере будущих пенсий
Минтруд утвердил порядок информирования россиян о размере их предполагаемой пенсии, следует из приказа главы министерства Антона Котякова. Документ размещен на портале правовой информации.
Женщины начнут получать уведомления после 40 лет, мужчины — после 45 лет, а сообщения будут приходить через портал госуслуг три раза в год. Уведомления будут получать только те люди, которые в данный момент не получают пенсию по старости, а также не получают досрочные пенсии или пенсии по инвалидности, следует из текста приказа.
«Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы», — пояснял в январе пресс-секретарь Пенсионного фонда России Андрей Пудов. «Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой неслучайно: к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — пояснял Пудов.
22 августа президент России Владимир Путин попросил «Единую Россию» предусмотреть разовую выплату в размере 10 000 руб. для работающих, неработающих и военных пенсионеров, а также 15 000 руб. – для военнослужащих.