Минтруд утвердил порядок уведомлений о размере будущих пенсий

Женщины начнут получать уведомления после 40 лет, мужчины — после 45 лет, а сообщения будут приходить через портал госуслуг три раза в год. Уведомления будут получать только те люди, которые в данный момент не получают пенсию по старости, а также не получают досрочные пенсии или пенсии по инвалидности, следует из текста приказа.