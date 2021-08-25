Профсоюзы предложили московскому метро мировые соглашения из-за увольнений

По данным газеты, суды уже восстановили на работе 10 из 48 уволенных сотрудников, 38 ожидают решения. При этом представители профсоюза утверждают, что в мае им было известно более чем о 100 случаях неправомерных увольнений, но в итоге лишь 48 человек решили добиваться восстановления на работе через суд.