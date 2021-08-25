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Профсоюзы предложили московскому метро мировые соглашения из-за увольнений

Ведомости

Конфедерация труда России (КТР) и ее членская организация — профсоюз работников — предложили Московскому метрополитену заключить мировые соглашения с сотрудниками, которые оспаривают свое увольнение. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

По данным газеты, суды уже восстановили на работе 10 из 48 уволенных сотрудников, 38 ожидают решения. При этом представители профсоюза утверждают, что в мае им было известно более чем о 100 случаях неправомерных увольнений, но в итоге лишь 48 человек решили добиваться восстановления на работе через суд.

Почти все процессы о прогулах «проходили довольно легко», рассказал изданию юрист КТР Дмитрий Якушев. «В спешке работодатель плохо оформил документы, в них была большая путаница и доказать, что прогул имел место, не удавалось», — отметил Якушев. По его словам, некоторые уволенные сотрудники успели сфотографировать служебные журналы, где фиксировалось время прихода на работу. Это помогло им доказать свою позицию. 

Представители дептранса и Московского метрополитена комментариев изданию не предоставили. 

«Сотрудники метро предполагали, что были уволены по политическим мотивам: их данные попали в “слитые” базы сторонников оппозиционера Алексея Навального. Однако в КТР прогулы работников, проставленные кадровой службой, не связывают с поддержкой политика», — пишет «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных