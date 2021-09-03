Попова заявила о росте случаев COVID-19 в восьми регионах России
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в восьми регионах, еще в 47 субъектах заболеваемость снижается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.
«На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста [заболеваемости ковидом]. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз», — рассказала Попова (цитата по ТАСС).
По ее словам, сильнее заболеваемость снижается в регионах, где вакцинацию прошли более 60% взрослого населения. Попова отметила, что ситуация в регионах, где прививки сделали меньше 30% взрослых, «совсем не хороша». «Корреляция есть. Она, собственно, и была предполагаемая, но сегодня мы видим совершенно наглядно: там, где совокупное население взрослое привито хорошо, там вирус отступает. Там, где плохо, там он наступает», — подчеркнула она.
Ранее Попова заявила «Интерфаксу», что осенью в России ожидается подъем заболеваемости коронавирусом. Она назвала этот процесс «эпидемиологической закономерностью».