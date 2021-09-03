Попова заявила о росте случаев COVID-19 в восьми регионах России

По ее словам, сильнее заболеваемость снижается в регионах, где вакцинацию прошли более 60% взрослого населения. Попова отметила, что ситуация в регионах, где прививки сделали меньше 30% взрослых, «совсем не хороша». «Корреляция есть. Она, собственно, и была предполагаемая, но сегодня мы видим совершенно наглядно: там, где совокупное население взрослое привито хорошо, там вирус отступает. Там, где плохо, там он наступает», — подчеркнула она.