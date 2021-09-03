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Попова заявила о росте случаев COVID-19 в восьми регионах России

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в восьми регионах, еще в 47 субъектах заболеваемость снижается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.

«На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста [заболеваемости ковидом]. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз», — рассказала Попова (цитата по ТАСС).

По ее словам, сильнее заболеваемость снижается в регионах, где вакцинацию прошли более 60% взрослого населения. Попова отметила, что ситуация в регионах, где прививки сделали меньше 30% взрослых, «совсем не хороша». «Корреляция есть. Она, собственно, и была предполагаемая, но сегодня мы видим совершенно наглядно: там, где совокупное население взрослое привито хорошо, там вирус отступает. Там, где плохо, там он наступает», — подчеркнула она.

Ранее Попова заявила «Интерфаксу», что осенью в России ожидается подъем заболеваемости коронавирусом. Она назвала этот процесс «эпидемиологической закономерностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных