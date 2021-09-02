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Роспотребнадзор ожидает подъем заболеваемости COVID-19 в России осенью

Ведомости

Роспотребнадзор ожидает подъем заболеваемости коронавирусом осенью, сообщила «Интерфаксу» руководитель ведомства Анна Попова.

«Мы ожидаем подъем, это закономерно», – сказала Попова. Она отметила, что осенний подъем заболеваемости, в том числе коронавирусом, происходит ежегодно, это эпидемиологическая закономерность. В этот период люди приезжают из отпусков, дети возвращаются в школы. Всплеск острых респираторных вирусных инфекций, как правило, происходит во второй декаде сентября, объяснила глава ведомства.

Она выразила надежду, что при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил подъем заболеваемости будет ниже. Ранее Попова заявила, что ожидает возвращения гриппа в Россию в новом эпидемиологическом сезоне. Главный врач московской городской больницы № 40 Денис Проценко ранее также сообщил, что всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в России в конце сентября – начале октября.

По данным оперативного штаба на 2 сентября, в России за сутки выявили 18 985 новых случаев коронавируса, 18 669 человек выздоровели, 798 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн заражений и свыше 184 000 летальных исходов.

Ранее по теме: Ростуризм планирует запустить вакцинные туры для иностранцев до конца 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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