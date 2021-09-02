Роспотребнадзор ожидает подъем заболеваемости COVID-19 в России осенью
Роспотребнадзор ожидает подъем заболеваемости коронавирусом осенью, сообщила «Интерфаксу» руководитель ведомства Анна Попова.
«Мы ожидаем подъем, это закономерно», – сказала Попова. Она отметила, что осенний подъем заболеваемости, в том числе коронавирусом, происходит ежегодно, это эпидемиологическая закономерность. В этот период люди приезжают из отпусков, дети возвращаются в школы. Всплеск острых респираторных вирусных инфекций, как правило, происходит во второй декаде сентября, объяснила глава ведомства.
Она выразила надежду, что при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил подъем заболеваемости будет ниже. Ранее Попова заявила, что ожидает возвращения гриппа в Россию в новом эпидемиологическом сезоне. Главный врач московской городской больницы № 40 Денис Проценко ранее также сообщил, что всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в России в конце сентября – начале октября.
По данным оперативного штаба на 2 сентября, в России за сутки выявили 18 985 новых случаев коронавируса, 18 669 человек выздоровели, 798 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн заражений и свыше 184 000 летальных исходов.