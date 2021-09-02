Роспотребнадзор ожидает подъем заболеваемости COVID-19 в России осенью

«Мы ожидаем подъем, это закономерно», – сказала Попова. Она отметила, что осенний подъем заболеваемости, в том числе коронавирусом, происходит ежегодно, это эпидемиологическая закономерность. В этот период люди приезжают из отпусков, дети возвращаются в школы. Всплеск острых респираторных вирусных инфекций, как правило, происходит во второй декаде сентября, объяснила глава ведомства.