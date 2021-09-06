Россияне получат доступ к электронной медкарте на портале госуслуг

В начале сентября МВД сообщило о начале работы на госуслугах сервиса регистрации россиян по месту пребывания. Для этого россиянам нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале и наличие прав, которые зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости. С 1 июля следующего года через госуслуги можно будет зарегистрировать детей младше 14 лет.