Россияне получат доступ к электронной медкарте на портале госуслуг
Пользователи портала госуслуг в ближайшее время получат доступ к своим электронным медкартам, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«Уже в самое ближайшее время пользователи портала госуслуг в личном кабинете должны получить доступ к электронным врачебным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований – в общем, ко всей медицинской карте», — рассказал Шадаев.
Планируется также внедрить телемедицинские сервисы, технологии, в том числе отечественные цифровые датчики мониторинга здоровья для наблюдения за состоянием хронических больных, сказал Шадаев. До конца следующего года все массовые госуслуги должны предоставляться без личного обращения граждан в органы власти и, где возможно, автоматически.
В начале сентября МВД сообщило о начале работы на госуслугах сервиса регистрации россиян по месту пребывания. Для этого россиянам нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале и наличие прав, которые зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости. С 1 июля следующего года через госуслуги можно будет зарегистрировать детей младше 14 лет.