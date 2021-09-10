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Верховный суд обязал проверять добровольность увольнений с работы

Ведомости

Верховный суд (ВС) обязал тщательно проверять нижестоящие инстанции добровольность факта увольнения работника, сообщает «Российская газета» со ссылкой на определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС. 

«Верховный суд указал, что особое внимание судьям надо обращать на факты травли сотрудника, которого начальство решило выжить с работы», — сообщает издание. 

ВС также призвал прокуроров обращать на данную правовую позицию. В последних судебных делах об увольнениях, первые и апелляционные инстанции уже придерживаются данной правовой позиции. 

В конце августа газета «Коммерсантъ» сообщала, что суды по искам работников Московского метрополитена о неправомерном увольнении уже восстановили на работе 10 из 48 сотрудников, подавших иски. 

Массовые увольнения сотрудников метро, по мнению истцов, произошли «по политическим мотивам: их данные попали в “слитые” базы сторонников оппозиционера Алексея Навального». Официальной версией увольнения, по мнению работодателей, стали прогулы, однако Конфедерации труда России (КТР) и ее членской организации — профсоюзу работников, представляющей истцов, удалось доказать в суде отсутствие прогулов у работников. По данным газеты, в мае КТР было известно более чем о 100 случаях неправомерных увольнений, но в итоге лишь 48 человек решили добиваться восстановления на работе через суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных