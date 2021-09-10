Верховный суд обязал проверять добровольность увольнений с работы

Массовые увольнения сотрудников метро, по мнению истцов, произошли «по политическим мотивам: их данные попали в “слитые” базы сторонников оппозиционера Алексея Навального». Официальной версией увольнения, по мнению работодателей, стали прогулы, однако Конфедерации труда России (КТР) и ее членской организации — профсоюзу работников, представляющей истцов, удалось доказать в суде отсутствие прогулов у работников. По данным газеты, в мае КТР было известно более чем о 100 случаях неправомерных увольнений, но в итоге лишь 48 человек решили добиваться восстановления на работе через суд.