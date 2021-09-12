ФБР рассекретило один из документов по терактам 11 сентября
ФБР обнародовало первый из серии документов о расследовании терактов 11 сентября 2001 г. в США, рассекреченные указом президента страны Джо Байдена.
Опубликованный 16-страничный документ, датированный 2016 г., содержит подробную информацию о работе ФБР по расследованию предполагаемой материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии и подозреваемый агент саудовской разведки в Лос-Анджелесе предоставили по крайней мере двум боевикам, захватившим пассажирские лайнеры 11 сентября, отмечает CNN.
В документе приведены свидетельские показания и прочие факты, которые вызвали подозрения спецслужб в отношении Омара аль-Баюми, которого ФБР подозревало в работе на саудовскую разведку. Утверждается, что этот человек активно помогал двум террористам в поездках, поиске жилья, а также передавал им деньги.
Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне на прошлой неделе заявило, уточняет CNN, что «приветствует обнародование» документов ФБР, но любое утверждение о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября является «категорически ложным».
11 сентября 2001 г. произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». В частности, два пассажирских самолета врезались в северную и южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сами здания после атаки обрушились. Помимо 19 террористов в результате атак погибло около 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.