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ФБР рассекретило один из документов по терактам 11 сентября

Ведомости

ФБР обнародовало первый из серии документов о расследовании терактов 11 сентября 2001 г. в США, рассекреченные указом президента страны Джо Байдена.

Опубликованный 16-страничный документ, датированный 2016 г., содержит подробную информацию о работе ФБР по расследованию предполагаемой материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии и подозреваемый агент саудовской разведки в Лос-Анджелесе предоставили по крайней мере двум боевикам, захватившим пассажирские лайнеры 11 сентября, отмечает CNN.

В документе приведены свидетельские показания и прочие факты, которые вызвали подозрения спецслужб в отношении Омара аль-Баюми, которого ФБР подозревало в работе на саудовскую разведку. Утверждается, что этот человек активно помогал двум террористам в поездках, поиске жилья, а также передавал им деньги.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне на прошлой неделе заявило, уточняет CNN, что «приветствует обнародование» документов ФБР, но любое утверждение о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября является «категорически ложным».

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11 сентября 2001 г. произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». В частности, два пассажирских самолета врезались в северную и южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сами здания после атаки обрушились. Помимо 19 террористов в результате атак погибло около 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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