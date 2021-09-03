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Байден подписал указ о рассекречивании части документов по терактам 11 сентября

Ведомости

Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании ряда документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 г., сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома. 

«Информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством Соединенных Штатов расследования террористических атак 11 сентября, теперь должна быть раскрыта, за исключением тех случаев, когда существуют наиболее весомые из возможных причины, которые говорят в пользу обратного», — отмечается в указе.

Как отмечает агентство, в тексте указа перечислены документы, на которые необходимо провести обзор для возможности рассекречивания. В дальнейшем министр юстиции и генеральный прокурор США должны будут после консультаций с главами других ведомств представить отчет президенту. Документы, которые будет решено рассекретить, должны быть обнародованы в течение полугода. 

11 сентября 2001 г. произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». В частности, два пассажирских самолета врезались в северную и южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сами здания после атаки обрушились. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло около 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных