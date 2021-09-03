Байден подписал указ о рассекречивании части документов по терактам 11 сентября

11 сентября 2001 г. произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». В частности, два пассажирских самолета врезались в северную и южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сами здания после атаки обрушились. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло около 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.