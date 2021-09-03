Байден подписал указ о рассекречивании части документов по терактам 11 сентября
Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании ряда документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 г., сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.
«Информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством Соединенных Штатов расследования террористических атак 11 сентября, теперь должна быть раскрыта, за исключением тех случаев, когда существуют наиболее весомые из возможных причины, которые говорят в пользу обратного», — отмечается в указе.
Как отмечает агентство, в тексте указа перечислены документы, на которые необходимо провести обзор для возможности рассекречивания. В дальнейшем министр юстиции и генеральный прокурор США должны будут после консультаций с главами других ведомств представить отчет президенту. Документы, которые будет решено рассекретить, должны быть обнародованы в течение полугода.
11 сентября 2001 г. произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». В частности, два пассажирских самолета врезались в северную и южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сами здания после атаки обрушились. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло около 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.