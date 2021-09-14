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Россияне смогут получить выписки из ЗАГС на портале госуслуг

Ведомости

Выписки из ЗАГС можно будет получить на портале госуслуг с помощью нового сервиса, который запустили Минцифры и Федеральная налоговая служба (ФНС), говорится в Telegram-канале правительства.

«Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи, например недвижимости», — говорится в сообщении.

Для получения выписки нужно зайти в раздел «Документы и данные», затем – в раздел «Семья и дети». Также пользователи портала могут оформить подписку, и в их личных кабинетах всегда будут актуальные данные.

В начале сентября МВД сообщило о начале работы на госуслугах сервиса регистрации россиян по месту пребывания. Для этого россиянам нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале и наличие прав, которые зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости. С 1 июля следующего года через госуслуги можно будет зарегистрировать детей младше 14 лет.

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в ближайшее время россияне получат доступ в личном кабинете на портале госуслуг к электронным назначениям врача, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований и т.д.

Ранее по теме: Россияне получат доступ к электронной медкарте на портале госуслуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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