Россияне смогут получить выписки из ЗАГС на портале госуслуг
Выписки из ЗАГС можно будет получить на портале госуслуг с помощью нового сервиса, который запустили Минцифры и Федеральная налоговая служба (ФНС), говорится в Telegram-канале правительства.
«Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи, например недвижимости», — говорится в сообщении.
Для получения выписки нужно зайти в раздел «Документы и данные», затем – в раздел «Семья и дети». Также пользователи портала могут оформить подписку, и в их личных кабинетах всегда будут актуальные данные.
В начале сентября МВД сообщило о начале работы на госуслугах сервиса регистрации россиян по месту пребывания. Для этого россиянам нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале и наличие прав, которые зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости. С 1 июля следующего года через госуслуги можно будет зарегистрировать детей младше 14 лет.
Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в ближайшее время россияне получат доступ в личном кабинете на портале госуслуг к электронным назначениям врача, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований и т.д.