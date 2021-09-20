В Кремле прокомментировали стрельбу в пермском университете

Сегодня около 11:00 по местному времени (9:00 мск) неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса ПГНИУ. Позже нападавшего задержали, но его имя не раскрыли. В результате происшествия погибли восемь человек, за медицинской помощью обратились более 20 пострадавших, сообщил Следственный комитет (СК) России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).