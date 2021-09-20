В Кремле прокомментировали стрельбу в пермском университете
У человека, открывшего стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) сегодня утром, возможно, имеются «некие отклонения», заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему подобные нападения продолжают происходить, несмотря на ужесточения в сфере приобретения и оборота оружия.
«Безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, все-таки речь идет о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. Конечно, специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной этой трагедии», — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину направить глав Министерства науки и высшего образования и Министерства здравоохранения Валерия Фалькова и Михаила Мурашко в Пермь. Там они должны организовать оказание помощи родным и близким погибших, а также пострадавшим и раненым.
11 мая этого года, после того, как Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием. В связи с этим Пескова спросили, как в Кремле оценивают выполнение поручений президента.
«Была проделана немалая работа, были внесены изменения в законодательство. Приняты все меры необходимые для того, чтобы выполнить поручения президента, которое было ранее дано, но, к сожалению, трагедия произошла и ее предстоит проанализировать», — сказал пресс-секретарь главы государства.
28 июня этого года Путин подписал закон о повышении возраста для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, а 1 июля — об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия.
Сегодня около 11:00 по местному времени (9:00 мск) неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса ПГНИУ. Позже нападавшего задержали, но его имя не раскрыли. В результате происшествия погибли восемь человек, за медицинской помощью обратились более 20 пострадавших, сообщил Следственный комитет (СК) России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).