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В Кремле прокомментировали стрельбу в пермском университете

Ведомости

У человека, открывшего стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) сегодня утром, возможно, имеются «некие отклонения», заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему подобные нападения продолжают происходить, несмотря на ужесточения в сфере приобретения и оборота оружия. 

«Безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, все-таки речь идет о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. Конечно, специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной этой трагедии», — сказал представитель Кремля. 

Он уточнил, что президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину направить глав Министерства науки и высшего образования и Министерства здравоохранения Валерия Фалькова и Михаила Мурашко в Пермь. Там они должны организовать оказание помощи родным и близким погибших, а также пострадавшим и раненым.

11 мая этого года, после того, как Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием. В связи с этим Пескова спросили, как в Кремле оценивают выполнение поручений президента.

«Была проделана немалая работа, были внесены изменения в законодательство. Приняты все меры необходимые для того, чтобы выполнить поручения президента, которое было ранее дано, но, к сожалению, трагедия произошла и ее предстоит проанализировать», — сказал пресс-секретарь главы государства. 

28 июня этого года Путин подписал закон о повышении возраста для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, а 1 июля — об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. 

Ранее по теме: В Пермском университете произошла стрельба

Сегодня около 11:00 по местному времени (9:00 мск) неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса ПГНИУ. Позже нападавшего задержали, но его имя не раскрыли. В результате происшествия погибли восемь человек, за медицинской помощью обратились более 20 пострадавших, сообщил Следственный комитет (СК) России. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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