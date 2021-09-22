Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае
Военно-транспортный самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В МЧС подтвердили пропажу самолета.
По словам собеседника ТАСС, Ан-26 выполнял технический полет, самолет пропал на 38 км юго-западнее аэродрома «Хабаровск-Центральный». При этом другой источник ТАСС сообщил, что Ан-26 пропал в районе Хехцирского заповедника. Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».
Как сообщает «Интерфакс», экипаж самолета не выходит на связь. На борту Ан-26 находятся шесть человек. По данным МЧС организованы поиски воздушного судна, в них задействован вертолет Ми-8 Росавиации. В готовность также приведен Ми-8 МЧС.
«В 11:45 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26. На борту находился летный состав в количестве шести человек», — сказали в ведомстве.
Военно-транспортный самолет Ан-26 разработан в конструкторском бюро «Антонов» и эксплуатируется с 1973 г. Воздушное судно является самым многочисленным самолетом в своем классе.
6 июля потерпел крушение самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Обломки самолета были найдены в 3,8 км от аэропорта, сообщало МЧС. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.