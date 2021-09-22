Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

«В 11:45 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26. На борту находился летный состав в количестве шести человек», — сказали в ведомстве.