В Кремле выразили желание распространить практику электронного голосования «как можно шире»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил желание распространить практику проведения электронного голосования как можно шире.
«Хотелось, чтобы как можно скорее эта практика распространилась как можно шире. Но это зависит, конечно, от готовности к этому», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, достиг ли российский IT-сектор по мнению Кремля такого уровня, чтобы к 2024 г. электронное голосование распространилось по всей стране.
22 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила возможности введения электронного голосования на выборах президента России в 2024 г. по всей стране.
Дистанционное голосование в ходе прошедших с 17 по 19 сентября выборов депутатов Госдумы было доступно жителям Москвы, Севастополя, а также гражданам из Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей.
20 сентября КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве и будет подавать иски в суд. Глава столичного штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отрицал возможность манипуляции через онлайн-голосование, объяснив изменение результатов неверной тактикой тех политических сил, что призвали своих сторонников бойкотировать электронное голосование, в то время как «Единая Россия» и ряд других партий поступили наоборот.
В то же время Москва оказалась единственным регионом, где результаты электронного голосования не были опубликованы вовремя. В мэрии объяснили это необходимостью многократного пересчета из-за имевшейся опции отложенного голосования.