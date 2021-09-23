В Кремле выразили желание распространить практику электронного голосования «как можно шире»

«Хотелось, чтобы как можно скорее эта практика распространилась как можно шире. Но это зависит, конечно, от готовности к этому», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, достиг ли российский IT-сектор по мнению Кремля такого уровня, чтобы к 2024 г. электронное голосование распространилось по всей стране.