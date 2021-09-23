Общественный штаб в Москве не нашел нарушений при электронном голосовании

Накануне Венедиктов заявил, что результаты ДЭГ в Москве пересчитают, а все графики и другие элементы по нему будут выложены в открытый доступ, в том числе в соцсетях. При этом он уточнил, что речь не идет о юридическом пересмотре итогов электронного голосования. В Мосгоризбиркоме подтвердили, что у штаба нет на это полномочий и результаты пересматривать не будут. В Кремле заявление Венедиктова назвали доказательством прозрачности процедуры, отметив, что не сомневаются в надежности системы.