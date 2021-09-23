Общественный штаб в Москве не нашел нарушений при электронном голосовании
Общественный штаб по наблюдению за выборами не нашел признаков нарушений после проверки результатов электронного голосования (ДЭГ) в Москве на выборах в Госдуму. Об этом в своем Telegram-канале написал глава штаба, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании», — написал Венедиктов, отметив, что техническая рабочая группа продолжит работу «по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости». По его словам, штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась кандидат в Госдуму от «Городских проектов» Анастасия Брюханова. К своему сообщению Венедиктов приложил соответствующий график.
Накануне Венедиктов заявил, что результаты ДЭГ в Москве пересчитают, а все графики и другие элементы по нему будут выложены в открытый доступ, в том числе в соцсетях. При этом он уточнил, что речь не идет о юридическом пересмотре итогов электронного голосования. В Мосгоризбиркоме подтвердили, что у штаба нет на это полномочий и результаты пересматривать не будут. В Кремле заявление Венедиктова назвали доказательством прозрачности процедуры, отметив, что не сомневаются в надежности системы.
До этого, 20 сентября, после объявления результатов выборов по московским округам, вслед за публикацией данных электронного голосования заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков заявил, что КПРФ не признает итоги электронного голосования в Москве. По его словам, партия намерена подать жалобы в суд. Под сомнение результаты электронного голосования поставил и ряд оппозиционных кандидатов в депутаты, шедших по столичным округам. В частности, кандидат от КПРФ, доцент МГУ Михаил Лобанов, кандидат от некоммерческого фонда «Городские проекты» Анастасия Брюханова заподозрили факт фальсификаций через ДЭГ.
Венедиктов тогда отрицал возможность манипуляций через ДЭГ. Он выражал мнение, что оппозиционные кандидаты выбрали неверную стратегию, по сути призвав своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы.