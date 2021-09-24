Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Для депутатов Госдумы закупили китайские смартфоны на 4,4 млн рублей

Ведомости

Аппарат Государственной думы закупил для депутатов VIII собрания 450 китайских смартфонов Realme C21 на сумму 4,3 млн руб, говорится на портале госзакупок. Первым на это обратил внимание РБК.

Число устройств соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва. Контракт на поставку смартфонов был заключен с ООО «Московский центр продаж». Для депутатов закупили телефоны с объемом памяти 64 Gb, поддержкой 4G и двумя сим-картами. Также в смартфоне есть технология NFC и камера на 13 Mpix. Телефоны должны поставить до конца этого года. Стоимость одного смартфона составила примерно 9719 руб. В розничной продаже цена устройства выше, чем та, по которой его приобрела Госдума. Например, на сайте «Эльдорадо» его стоимость составляет 10 999 руб.

В 2016 г. Госдума закупала 500 смартфонов Alcatel OT5019D PIXI 3 LTE Dual sim на сумму 2,6 млн руб. Тогда тендер выиграла компания МТС. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, госаппарат постепенно будет переходить на систему Android, поскольку продукция Apple более склонна ко взломам, пишет РБК.

Realme — это китайский производитель смартфонов, умных часов, наушников, основанный в 2018 г. Скаем Ли. Ранее «М.Видео-Эльдорадо» сообщило, что в 2020 г. в России 55% проданных смартфонов были произведены китайскими компаниями. Около 45% смартфонов пришлись на Honor, Xiaomi и Huawei, чуть меньше 5% — BBK Electronics (OPPO, Vivo, Realme и OnePlus), еще 2,5% – ZTE, остальные – менее известные бренды. Всего в прошлом году в России было продано 17,3 млн китайских телефонов – на 15% больше, чем в 2019 г.

Ранее по теме: Китайские смартфоны захватили Россию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных