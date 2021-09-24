Для депутатов Госдумы закупили китайские смартфоны на 4,4 млн рублей

Realme — это китайский производитель смартфонов, умных часов, наушников, основанный в 2018 г. Скаем Ли. Ранее «М.Видео-Эльдорадо» сообщило, что в 2020 г. в России 55% проданных смартфонов были произведены китайскими компаниями. Около 45% смартфонов пришлись на Honor, Xiaomi и Huawei, чуть меньше 5% — BBK Electronics (OPPO, Vivo, Realme и OnePlus), еще 2,5% – ZTE, остальные – менее известные бренды. Всего в прошлом году в России было продано 17,3 млн китайских телефонов – на 15% больше, чем в 2019 г.