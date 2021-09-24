Для депутатов Госдумы закупили китайские смартфоны на 4,4 млн рублей
Число устройств соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва. Контракт на поставку смартфонов был заключен с ООО «Московский центр продаж». Для депутатов закупили телефоны с объемом памяти 64 Gb, поддержкой 4G и двумя сим-картами. Также в смартфоне есть технология NFC и камера на 13 Mpix. Телефоны должны поставить до конца этого года. Стоимость одного смартфона составила примерно 9719 руб. В розничной продаже цена устройства выше, чем та, по которой его приобрела Госдума. Например, на сайте «Эльдорадо» его стоимость составляет 10 999 руб.
В 2016 г. Госдума закупала 500 смартфонов Alcatel OT5019D PIXI 3 LTE Dual sim на сумму 2,6 млн руб. Тогда тендер выиграла компания МТС. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, госаппарат постепенно будет переходить на систему Android, поскольку продукция Apple более склонна ко взломам, пишет РБК.
Realme — это китайский производитель смартфонов, умных часов, наушников, основанный в 2018 г. Скаем Ли. Ранее «М.Видео-Эльдорадо» сообщило, что в 2020 г. в России 55% проданных смартфонов были произведены китайскими компаниями. Около 45% смартфонов пришлись на Honor, Xiaomi и Huawei, чуть меньше 5% — BBK Electronics (OPPO, Vivo, Realme и OnePlus), еще 2,5% – ZTE, остальные – менее известные бренды. Всего в прошлом году в России было продано 17,3 млн китайских телефонов – на 15% больше, чем в 2019 г.