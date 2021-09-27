ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Уфе

Задержанные — жители Уфы 2001-2003 гг. рождения. В их домах и в тайнике обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, инструкции по изготовлению взрывных устройств, девять единиц холодного оружия, портреты руководителей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.