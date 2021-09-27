ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Уфе
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Уфе, были задержаны пять участников неонацистской группировки, сообщила пресс-служба ведомства, пишут «РИА Новости».
Задержанные — жители Уфы 2001-2003 гг. рождения. В их домах и в тайнике обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, инструкции по изготовлению взрывных устройств, девять единиц холодного оружия, портреты руководителей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.
СКР возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемые арестованы.