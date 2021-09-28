Песков оценил заявление о начале четвертой волны коронавируса в России

«Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что эта волна уже идет. Кто-то говорит, что она только будет начинаться. Но факт остается фактом: в целом ряде регионов идет рост», — сказал он.