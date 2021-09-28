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Песков оценил заявление о начале четвертой волны коронавируса в России

Ведомости

Специалисты расходятся во мнениях, началась ли в России четвертая волна заболеваемости COVID-19, однако в ряде регионов действительно наблюдается последовательный рост заражений коронавирусом, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что эта волна уже идет. Кто-то говорит, что она только будет начинаться. Но факт остается фактом: в целом ряде регионов идет рост», — сказал он.

Вчера полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что четвертая волна коронавируса «уже на подходе». При этом в российских регионах достаточно вакцин, но количество привитых «растет не так быстро, как хотелось бы», отметил он. 

Сегодня в России вновь зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки — 852. Предыдущий максимум был 24 сентября — 828 умерших. Вирус выявили у 21 559 человек. Общее число умерших за время пандемии достигло 205 531, заразившихся — 7 464 708.

24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 36 регионах России. При этом она заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в стране. Песков также ранее сообщил, что подобная мера не обсуждается в Кремле. 

Ранее по теме: Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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