Песков оценил заявление о начале четвертой волны коронавируса в России
Специалисты расходятся во мнениях, началась ли в России четвертая волна заболеваемости COVID-19, однако в ряде регионов действительно наблюдается последовательный рост заражений коронавирусом, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что эта волна уже идет. Кто-то говорит, что она только будет начинаться. Но факт остается фактом: в целом ряде регионов идет рост», — сказал он.
Вчера полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что четвертая волна коронавируса «уже на подходе». При этом в российских регионах достаточно вакцин, но количество привитых «растет не так быстро, как хотелось бы», отметил он.
Сегодня в России вновь зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки — 852. Предыдущий максимум был 24 сентября — 828 умерших. Вирус выявили у 21 559 человек. Общее число умерших за время пандемии достигло 205 531, заразившихся — 7 464 708.
24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 36 регионах России. При этом она заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в стране. Песков также ранее сообщил, что подобная мера не обсуждается в Кремле.