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ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт во Владивостоке неонациста

Ведомости

Во Владивостоке задержали лидера неонацистской группировки, готовившей теракт, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ. Это второе за три дня сообщение о задержании неонацистов спецслужбами и предотвращении планировавшегося теракта.

«Во Владивостоке предотвращена подготовка террористического акта. Задержан лидер регионального неонацистского объединения 2000 г. р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ.

Там уточнили, что злоумышленник собирался совершить атаку для воздействия на решения властей в сфере миграционной политики. Где именно должен был произойти теракт, в ФСБ не пояснили. У задержанного изъяли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельного взрывного устройства, холодное оружие и устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера. В отношении него возбуждено дело по статье «приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30 ст. 205 УК РФ).

Тремя днями ранее ФСБ заявила, что предотвратила теракт в Уфе. Спецслужбой были задержаны пять участников неназванной неонацистской группировки, готовивших атаку. Как заявили в ФСБ, задержанные — жители Уфы 2001-2003 гг. рождения. В их домах и в тайнике обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его синтеза, инструкции по изготовлению взрывных устройств, девять единиц холодного оружия, портреты руководителей Третьего рейха, украинского националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.

Против задержанных возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемые арестованы.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Уфе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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