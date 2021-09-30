ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт во Владивостоке неонациста

Там уточнили, что злоумышленник собирался совершить атаку для воздействия на решения властей в сфере миграционной политики. Где именно должен был произойти теракт, в ФСБ не пояснили. У задержанного изъяли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельного взрывного устройства, холодное оружие и устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера. В отношении него возбуждено дело по статье «приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30 ст. 205 УК РФ).