В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе возобновил работу, его пропускная способность увеличена до 5000 человек в день, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была расширена, и теперь он сможет принимать до 5000 пациентов в день», – рассказала Ракова.
Пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Центр вакцинации в Гостином дворе закрывается, там снова будут проходить культурные мероприятия, добавила Ракова. Пункт вакцинации с большой пропускной способностью открыли в Гостином дворе летом 2020 г., закрыв пункт в ГУМе, где начали образовываться длинные очереди на вакцинацию и в сравнительно небольших помещениях стали возникать скопления людей.
Ранее в Москве пункты вакцинации от коронавируса начали работать на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в торгово-развлекательном центре «Афимолл сити». Также прививки можно сделать в поликлиниках Москвы и павильонах «Здоровая Москва». Прививки от коронавируса сделали 5 млн москвичей.