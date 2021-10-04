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В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от COVID-19

Ведомости

Пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе возобновил работу, его пропускная способность увеличена до 5000 человек в день, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была расширена, и теперь он сможет принимать до 5000 пациентов в день», – рассказала Ракова.

Пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Центр вакцинации в Гостином дворе закрывается, там снова будут проходить культурные мероприятия, добавила Ракова. Пункт вакцинации с большой пропускной способностью открыли в Гостином дворе летом 2020 г., закрыв пункт в ГУМе, где начали образовываться длинные очереди на вакцинацию и в сравнительно небольших помещениях стали возникать скопления людей.

Ранее в Москве пункты вакцинации от коронавируса начали работать на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в торгово-развлекательном центре «Афимолл сити». Также прививки можно сделать в поликлиниках Москвы и павильонах «Здоровая Москва». Прививки от коронавируса сделали 5 млн москвичей.

Ранее по теме: В Москве можно будет сделать прививку от коронавируса в ЦУМе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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