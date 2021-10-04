В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от COVID-19

Пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Центр вакцинации в Гостином дворе закрывается, там снова будут проходить культурные мероприятия, добавила Ракова. Пункт вакцинации с большой пропускной способностью открыли в Гостином дворе летом 2020 г., закрыв пункт в ГУМе, где начали образовываться длинные очереди на вакцинацию и в сравнительно небольших помещениях стали возникать скопления людей.