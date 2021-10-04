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Привитые российскими вакцинами от COVID-19 смогут участвовать в Олимпиаде-2022

Ведомости

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 г. в Пекине допустит к соревнованиям спортсменов, сделавших прививки от коронавируса российскими препаратами, сообщил ТАСС. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», — сообщили в оргкомитете Олимпиады.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вакцина «Спутник V» пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и медицинским регулятором Европейского союза (ЕС). ВОЗ приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к самой вакцине, есть вопросы к документам. Российская сторона оформила недостающие бумаги и направила организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных