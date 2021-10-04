Привитые российскими вакцинами от COVID-19 смогут участвовать в Олимпиаде-2022
Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 г. в Пекине допустит к соревнованиям спортсменов, сделавших прививки от коронавируса российскими препаратами, сообщил ТАСС. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», — сообщили в оргкомитете Олимпиады.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».
Вакцина «Спутник V» пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и медицинским регулятором Европейского союза (ЕС). ВОЗ приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к самой вакцине, есть вопросы к документам. Российская сторона оформила недостающие бумаги и направила организации.