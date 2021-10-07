«Коммерсантъ» узнал о предложенной экс-замминистра Раковой сделке со следствием
Следствие предложило бывшему замминистра просвещения и вице-президенту Сбербанка Марине Раковой оформить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания, сообщил «Коммерсантъ».
Ракова проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ее подозревают организации схемы хищений 50 млн руб. Официально о деталях дела не сообщалось. Источники «Интерфакса» и «РИА Новости» утверждали, что, по данным следствия, в 2019 г. Ракова в должности замминистра просвещения помогла Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) получить средства из бюджета на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». В качестве подрядчика привлекли «Шанинку», отмечают агентства.
29 сентября на рабочем месте и в доме Раковой прошли обыски. Экс-чиновница не явилась на допрос и отключила телефоны, а позже в ее доме обнаружили следы экстренных сборов, писал «Коммерсантъ». «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что она объявлена в федеральный розыск. После этого 6 октября Ракова, по данным «Коммерсанта», сама пришла в полицию. Она не признала вину, на ночь ее отправили в изолятор временного содержания. Сейчас Ракова проходит по делу в качестве подозреваемой, но в случае отказа от сотрудничества 7 октября Тверской суд может избрать ей меру пресечения, пишет газета.
Общественная наблюдательная комиссия Москвы сообщила, что Ракова назвала враньем сообщения о том, что она скрывалась от следствия, передает ТАСС. Она утверждает, что сама явилась к следователям и не признает вину. По ее словам, допрос продолжался до четырех утра, а примерно в 5 часов ее привезли в ИВС.
Накануне суд арестовал гражданского мужа Раковой Артура Стеценко по подозрению в крупном мошенничестве. По данным МВД, Стеценко был фиктивно устроен в «Фонд новых форм развития образования», которым руководила его супруга. С 2017 по 2019 г. под видом зарплаты он получил более 9 млн руб. Дело против обоих возбуждено по заявлению руководства «Фонда новых форм развития образования».
Среди других фигурантов дела: топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак, управляющие директора дивизиона, которым руководила Ракова. Они арестованы. Также суд отправил под арест преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову, которая была исполнительным директором «Шанинки» — подрядчика по контрактам в рамках проекта «Учитель будущего».
С 2018 по 2020 г. Ракова занимала пост заместителя министра просвещения России. После она стала вице-президентом Сбербанка, директором дивизиона «Цифровые платформы образования». Сегодня в кредитной организации сообщили, что с 4 октября Ракова не является их сотрудником: ее уволили в соответствиями с действующими нормами трудового законодательства.