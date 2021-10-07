«Коммерсантъ» узнал о предложенной экс-замминистра Раковой сделке со следствием

29 сентября на рабочем месте и в доме Раковой прошли обыски. Экс-чиновница не явилась на допрос и отключила телефоны, а позже в ее доме обнаружили следы экстренных сборов, писал «Коммерсантъ». «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что она объявлена в федеральный розыск. После этого 6 октября Ракова, по данным «Коммерсанта», сама пришла в полицию. Она не признала вину, на ночь ее отправили в изолятор временного содержания. Сейчас Ракова проходит по делу в качестве подозреваемой, но в случае отказа от сотрудничества 7 октября Тверской суд может избрать ей меру пресечения, пишет газета.