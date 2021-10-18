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Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью

Ведомости

В одной из школ в поселке Сарс Пермского края произошла стрельба. Шестиклассник дважды выстрелил из карабина: в стену и в потолок. Его задержали, сообщает пресс-служба регионального МВД. 

Полиция получила сообщение о стрельбе около восьми утра. О стрельбе ранее сообщили ТАСС, РЕН ТВ и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, ученик шестого класса стрелял из карабина «Сайга». ТАСС пишет, что стрелявшего остановила директор школы, которая увела ребенка в кабинет и после разговора убедила отдать оружие. «Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства», — говорится в сообщении. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что шестиклассник мог украсть у отца карабин, внешне имитирующий автомат Калашникова. Оружие зарегистрировано и находится на учете.

Во время стрельбы в здании находилась вахтерша, она не пострадала. По данным Telegram-канала Baza, осколок стекла от двери после выстрела попал в ногу школьнику, поднимавшемуся по лестнице.

В качестве мотива стрельбы силовики рассматривают травлю. Школьник сказал, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды и буллинг, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, во время выстрелов тот «выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется указаниями бога». Занятия в школе отменены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных