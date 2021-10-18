Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью
В одной из школ в поселке Сарс Пермского края произошла стрельба. Шестиклассник дважды выстрелил из карабина: в стену и в потолок. Его задержали, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Полиция получила сообщение о стрельбе около восьми утра. О стрельбе ранее сообщили ТАСС, РЕН ТВ и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, ученик шестого класса стрелял из карабина «Сайга». ТАСС пишет, что стрелявшего остановила директор школы, которая увела ребенка в кабинет и после разговора убедила отдать оружие. «Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства», — говорится в сообщении. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что шестиклассник мог украсть у отца карабин, внешне имитирующий автомат Калашникова. Оружие зарегистрировано и находится на учете.
Во время стрельбы в здании находилась вахтерша, она не пострадала. По данным Telegram-канала Baza, осколок стекла от двери после выстрела попал в ногу школьнику, поднимавшемуся по лестнице.
В качестве мотива стрельбы силовики рассматривают травлю. Школьник сказал, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды и буллинг, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, во время выстрелов тот «выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется указаниями бога». Занятия в школе отменены.