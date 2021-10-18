Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью

Полиция получила сообщение о стрельбе около восьми утра. О стрельбе ранее сообщили ТАСС, РЕН ТВ и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, ученик шестого класса стрелял из карабина «Сайга». ТАСС пишет, что стрелявшего остановила директор школы, которая увела ребенка в кабинет и после разговора убедила отдать оружие. «Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства», — говорится в сообщении. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что шестиклассник мог украсть у отца карабин, внешне имитирующий автомат Калашникова. Оружие зарегистрировано и находится на учете.