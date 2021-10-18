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Росгвардия опровергла данные о драке спецназа на испытаниях на краповый берет

Ведомости

В Росгвардии опровергли информацию о драке, которая якобы произошла накануне в Ставрополье во время испытаний на крабовый берет. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с газетой «Известия».

«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов», — заявил Грибакин.

Он добавил, что у участников любых соревнований возникают эмоции, однако информацию о драке опроверг. «И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил, как всегда, сильнейший», — заключил он.

В воскресенье, 17 октября, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил об инциденте на полигоне учебного центра «Тамбукан» в Ставропольском крае. Бойцы 604-го центра спецназначения «Витязь» якобы сняли краповые береты в знак протеста против жульничества со стороны кандидатов из Чечни. Краповый берет считается высшей формой отличия наиболее подготовленных спецназовцев.

По версии Коца, во время марш-броска — одного из нормативов на присвоение берета — друзья некоторых соискателей якобы подвозили их на машинах, после чего те все равно получили право на ношение убора. Это вызвало возмущение со стороны действующих обладателей краповых беретов, и в результате завязалась массовая драка, в которую вмешался лично начальник главного управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных