Росгвардия опровергла данные о драке спецназа на испытаниях на краповый берет
В Росгвардии опровергли информацию о драке, которая якобы произошла накануне в Ставрополье во время испытаний на крабовый берет. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с газетой «Известия».
«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов», — заявил Грибакин.
Он добавил, что у участников любых соревнований возникают эмоции, однако информацию о драке опроверг. «И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил, как всегда, сильнейший», — заключил он.
В воскресенье, 17 октября, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил об инциденте на полигоне учебного центра «Тамбукан» в Ставропольском крае. Бойцы 604-го центра спецназначения «Витязь» якобы сняли краповые береты в знак протеста против жульничества со стороны кандидатов из Чечни. Краповый берет считается высшей формой отличия наиболее подготовленных спецназовцев.
По версии Коца, во время марш-броска — одного из нормативов на присвоение берета — друзья некоторых соискателей якобы подвозили их на машинах, после чего те все равно получили право на ношение убора. Это вызвало возмущение со стороны действующих обладателей краповых беретов, и в результате завязалась массовая драка, в которую вмешался лично начальник главного управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.