Росгвардия опровергла данные о драке спецназа на испытаниях на краповый берет

Он добавил, что у участников любых соревнований возникают эмоции, однако информацию о драке опроверг. «И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил, как всегда, сильнейший», — заключил он.