СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в пермской школе

Во время стрельбы в здании находилась вахтерша, она не пострадала. По данным Telegram-канала Baza, осколок стекла от двери после выстрела попал в ногу школьнику, поднимавшемуся по лестнице. В качестве мотива стрельбы силовики рассматривают травлю. Школьник сказал, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды и буллинг, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, во время выстрелов тот «выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется указаниями бога». Занятия в школе были отменены.