СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в пермской школе
Следственные органы СК по Пермскому краю возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе в поселке Сарс Пермского края, сообщается на сайте регионального управления ведомства. Уголовные дела возбуждены по ст. 293 УК (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
На данный момент следствие устанавливает мотивы ученика, который устроил стрельбу, а также обстоятельства, при которых подросток получил доступ к оружию.
Ранее сегодня пресс-служба регионального МВД сообщила, что в одной из школ в поселке Сарс Пермского края произошла стрельба. Шестиклассник дважды выстрелил из карабина: в стену и в потолок. Его задержали. Полиция получила сообщение о стрельбе около восьми утра.
О стрельбе ранее сообщили ТАСС, РЕН ТВ и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, ученик шестого класса стрелял из карабина «Сайга». ТАСС сообщал, что стрелявшего остановила директор школы, которая увела ребенка в кабинет и после разговора убедила отдать оружие. «Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства», — говорится в сообщении. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что шестиклассник мог украсть у отца карабин, внешне имитирующий автомат Калашникова. Оружие зарегистрировано и находится на учете.
Во время стрельбы в здании находилась вахтерша, она не пострадала. По данным Telegram-канала Baza, осколок стекла от двери после выстрела попал в ногу школьнику, поднимавшемуся по лестнице. В качестве мотива стрельбы силовики рассматривают травлю. Школьник сказал, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды и буллинг, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, во время выстрелов тот «выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется указаниями бога». Занятия в школе были отменены.