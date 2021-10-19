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Песков признал долю ответственности властей за вакцинацию от COVID-19

Ведомости

Государство чувствует свою ответственность в ситуации с вакцинацией от коронавируса, не все было сделано в плане разъяснения безальтернативности и важности прививок. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, что государство проиграло информационную кампанию вакцинации от коронавируса.

«Безусловно, есть традиция во всем винить государство, и конечно государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности, и разумеется, не все, что нужно было сделать, было сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации. Конечно, одновременно требуется и более ответственная позиция всех граждан нашей страны», — сказал Песков.

Он отметил, что власти, несмотря на сложности, «блестяще» справились с задачей обеспечения условий для повсеместной и массовой вакцинации. «Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность, ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизни и сделать прививку», — добавил Песков. По его мнению, в России вряд ли нужно вводить выплаты для сделавших прививку от коронавируса, но в некоторых регионах для стимулирования вакцинации власти проводят лотереи и розыгрыши призов, напомнил Песков. 

На вопрос, помогло бы увеличить темпы вакцинации разрешение прививаться иностранными вакцинами, Песков ответил: «Эта вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, она не связана с марками прививок абсолютно. Такие действия возможны только в общем, обоюдном формате».

За последние сутки в России выявлено 33 740 случаев заражения коронавирусом. 19 октября установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — 1015 человек. Несколько десятков регионов ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, которые часто контактируют с людьми. По мнению властей, вакцинация от коронавируса поможет снизить его распространение. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более 51 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины, вторым — около 47,6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных