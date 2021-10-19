Песков признал долю ответственности властей за вакцинацию от COVID-19

Он отметил, что власти, несмотря на сложности, «блестяще» справились с задачей обеспечения условий для повсеместной и массовой вакцинации. «Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность, ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизни и сделать прививку», — добавил Песков. По его мнению, в России вряд ли нужно вводить выплаты для сделавших прививку от коронавируса, но в некоторых регионах для стимулирования вакцинации власти проводят лотереи и розыгрыши призов, напомнил Песков.