В автошколах планируют начать учить оформлению ДТП
Компания «Движение без опасности», которую подведомственный Минпросвещения Институт развития профессионального образования (ИРПО) ранее нанял как подрядчика, представила проект примерных программ обучения в российских автошколах. Из него следует, что для будущих водителей введут практические занятия по оформлению «мелких» аварий без участия ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из разработчиков документа, эксперта ДОСААФ Андрея Степанова.
Сейчас данная тема изучается только в теории. При этом в будущем, наоборот, планируется сократить количество «аудиторных» занятий со 188–190 часов до 144–146. Часть материалов учащиеся будут изучать самостоятельно, на дому, уточнил собеседник издания.
Дополнительно будущих водителей ознакомят со способами установки автокресел в автомобиле. Также планируется уделять больше внимания системам управления машины, влияющим на безопасность. Людям расскажут, к примеру, что делать, если на приборной панели загорелся значок неисправности двигателя Check Engine или сигнал перегрева охлаждающей жидкости.
Также в новую программу могут добавить тему «Культура вождения и этика водителей». В рамках нее учащиеся изучат «личность водителя и мотивацию безопасного вождения», а также «понятия об этике и этических нормах». По словам Степанова, сейчас на дорогах складывается «неблагоприятная морально-психологическая обстановка, когда водители кидаются друг на друга с огнестрельным оружием».
В пресс-службе ИРПО отметили, что проект еще доработают — он пройдет несколько экспертиз и обсуждений, в том числе с участием представителей ГИБДД. Только после этого документ направят в Минпросвещения. Сроки вступления новых программ в силу пока неизвестны.