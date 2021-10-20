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В автошколах планируют начать учить оформлению ДТП

Ведомости

Компания «Движение без опасности», которую подведомственный Минпросвещения Институт развития профессионального образования (ИРПО) ранее нанял как подрядчика, представила проект примерных программ обучения в российских автошколах. Из него следует, что для будущих водителей введут практические занятия по оформлению «мелких» аварий без участия ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из разработчиков документа, эксперта ДОСААФ Андрея Степанова.

Сейчас данная тема изучается только в теории. При этом в будущем, наоборот, планируется сократить количество «аудиторных» занятий со 188–190 часов до 144–146. Часть материалов учащиеся будут изучать самостоятельно, на дому, уточнил собеседник издания.

Дополнительно будущих водителей ознакомят со способами установки автокресел в автомобиле. Также планируется уделять больше внимания системам управления машины, влияющим на безопасность. Людям расскажут, к примеру, что делать, если на приборной панели загорелся значок неисправности двигателя Check Engine или сигнал перегрева охлаждающей жидкости.

Также в новую программу могут добавить тему «Культура вождения и этика водителей». В рамках нее учащиеся изучат «личность водителя и мотивацию безопасного вождения», а также «понятия об этике и этических нормах». По словам Степанова, сейчас на дорогах складывается «неблагоприятная морально-психологическая обстановка, когда водители кидаются друг на друга с огнестрельным оружием». 

В пресс-службе ИРПО отметили, что проект еще доработают — он пройдет несколько экспертиз и обсуждений, в том числе с участием представителей ГИБДД. Только после этого документ направят в Минпросвещения. Сроки вступления новых программ в силу пока неизвестны.

Ранее по теме: Глава МВД раскритиковал качество подготовки водителей в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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