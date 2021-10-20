В автошколах планируют начать учить оформлению ДТП

Также в новую программу могут добавить тему «Культура вождения и этика водителей». В рамках нее учащиеся изучат «личность водителя и мотивацию безопасного вождения», а также «понятия об этике и этических нормах». По словам Степанова, сейчас на дорогах складывается «неблагоприятная морально-психологическая обстановка, когда водители кидаются друг на друга с огнестрельным оружием».