В Москве вступили в силу новые антиковидные ограничения
Часть ограничительных мер, направленных на сдерживание темпов роста заболеваемости COVID-19, вступила в силу в Москве с сегодняшнего дня. О них объявил 19 октября в своем блоге мэр города Сергей Собянин.
В частности, с 25 октября жители столицы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Требование не касается тех, кто в течение последних шести месяцев переболел COVID-19 или сделал прививки. Тем не менее таким гражданам разрешается гулять и заниматься спортом на улице. Мера будет действовать до 25 февраля следующего года.
Также с 25 октября по 25 февраля 2022 г. работодатели Москвы обязаны перевести на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников, всех работников старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Требование не касается тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации, привитых от COVID-19 или переболевших им в течение полугода, сотрудников медицинских организаций и оборонных предприятий, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
Кроме того, с 28 октября в Москве наступят нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября включительно. В городе закроют организации сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатры, МФЦ, органы власти, кроме тех, что оказывают услуги по регистрации актов гражданского состояния, организации допобразовния, спортивные школы, секции. Детские сады и школы уйдут на каникулы. Также в столице запретят массовые культурные, зрелищные, спортивные, рекламные и развлекательные мероприятия.
Подобные меры реализованы в связи с ростом числа заражений коронавиурсом. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.
В начале сентября заболеваемость COVID-19 в Москве стала расти быстрыми темпами. 22 октября суточный прирост зараженных составил 8166 случаев, что стало рекордом с 24 июня. На выходных показатели были ниже, вчера вирус обнаружили у 5279 человек. Общее число заболевших за время пандемии в столице составляет почти 1,77 млн. Умерли от коронавируса 30 703 москвича.