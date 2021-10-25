Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Москве вступили в силу новые антиковидные ограничения

Ведомости

Часть ограничительных мер, направленных на сдерживание темпов роста заболеваемости COVID-19, вступила в силу в Москве с сегодняшнего дня. О них объявил 19 октября в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

В частности, с 25 октября жители столицы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Требование не касается тех, кто в течение последних шести месяцев переболел COVID-19 или сделал прививки. Тем не менее таким гражданам разрешается гулять и заниматься спортом на улице. Мера будет действовать до 25 февраля следующего года.

Также с 25 октября по 25 февраля 2022 г. работодатели Москвы обязаны перевести на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников, всех работников старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Требование не касается тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации, привитых от COVID-19 или переболевших им в течение полугода, сотрудников медицинских организаций и оборонных предприятий, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Кроме того, с 28 октября в Москве наступят нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября включительно. В городе закроют организации сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатры, МФЦ, органы власти, кроме тех, что оказывают услуги по регистрации актов гражданского состояния, организации допобразовния, спортивные школы, секции. Детские сады и школы уйдут на каникулы. Также в столице запретят массовые культурные, зрелищные, спортивные, рекламные и развлекательные мероприятия. 

Подобные меры реализованы в связи с ростом числа заражений коронавиурсом. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. 

В начале сентября заболеваемость COVID-19 в Москве стала расти быстрыми темпами. 22 октября суточный прирост зараженных составил 8166 случаев, что стало рекордом с 24 июня. На выходных показатели были ниже, вчера вирус обнаружили у 5279 человек. Общее число заболевших за время пандемии в столице составляет почти 1,77 млн. Умерли от коронавируса 30 703 москвича. 

Ранее по теме: Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных