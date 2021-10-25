В Москве вступили в силу новые антиковидные ограничения

В частности, с 25 октября жители столицы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Требование не касается тех, кто в течение последних шести месяцев переболел COVID-19 или сделал прививки. Тем не менее таким гражданам разрешается гулять и заниматься спортом на улице. Мера будет действовать до 25 февраля следующего года.