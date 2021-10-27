Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

В июне 2004 г. Кадыров бросил две гранаты в предпринимателя, который занимался приемом металлолома. Затем из-за коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года Палей застрелил его. Чтобы сокрыть это преступление, Палей в январе 2005 г. в Хабаровске застрелил мужчину, который входил в окружение Фургала и знал о его причастности к убийству предпринимателя.