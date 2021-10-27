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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

Ведомости

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его соучастников, сообщило ведомство. Фургал обвиняется по п./п. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, п./п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 3 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). 

По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 г. создали организованную группу для убийства конкурентов. В состав группы вошли криминальные авторитеты Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые привлекли к преступлениям Марата Кадырова и Андрей Палея. 

В июне 2004 г. Кадыров бросил две гранаты в предпринимателя, который занимался приемом металлолома. Затем из-за коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года Палей застрелил его. Чтобы сокрыть это преступление, Палей в январе 2005 г. в Хабаровске застрелил мужчину, который входил в окружение Фургала и знал о его причастности к убийству предпринимателя. 

Генпрокуратура направила уголовное дело в отношении Фургала, Кадырова, Карепова и Палея в Верховный суд для изменения территориальной подсудности. С Мистрюковым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело было выделено в отдельное производство. Тимофеев скрылся от следствия и был объявлен в розыск. 

Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован. Он не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных