Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его соучастников, сообщило ведомство. Фургал обвиняется по п./п. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК (убийство), ч. 3 ст. 30, п./п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 3 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 г. создали организованную группу для убийства конкурентов. В состав группы вошли криминальные авторитеты Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые привлекли к преступлениям Марата Кадырова и Андрей Палея.
В июне 2004 г. Кадыров бросил две гранаты в предпринимателя, который занимался приемом металлолома. Затем из-за коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года Палей застрелил его. Чтобы сокрыть это преступление, Палей в январе 2005 г. в Хабаровске застрелил мужчину, который входил в окружение Фургала и знал о его причастности к убийству предпринимателя.
Генпрокуратура направила уголовное дело в отношении Фургала, Кадырова, Карепова и Палея в Верховный суд для изменения территориальной подсудности. С Мистрюковым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело было выделено в отдельное производство. Тимофеев скрылся от следствия и был объявлен в розыск.
Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован. Он не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.