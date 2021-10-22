СКР завел против Фургала два новых уголовных дела
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Бориса Кожемякина. Фургал подозревается в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
«Да, действительно, (заведены — ИФ) уголовные дела об организации преступного сообщества (210 УК РФ) и по статье об особо крупном мошенничестве (159 УК РФ), но обвинение по этим делам ему пока не предъявлено», — рассказал Кожемякин. По его словам, сторону защиты пока официально об этом не уведомили. Защита Фургала ходатайствовала о прекращении дела об убийствах в связи с отсутствием состава преступления и ждет решения.
Сын Фургала Антон в своем аккаунте в Instagram сообщил, что 20 октября его отцу предъявили постановление о возбуждении уголовного дела. Первый допрос назначен на 25 октября.
Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на убийство Александра Смольского. Вину Фургал не признает. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.