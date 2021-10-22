СКР завел против Фургала два новых уголовных дела

«Да, действительно, (заведены — ИФ) уголовные дела об организации преступного сообщества (210 УК РФ) и по статье об особо крупном мошенничестве (159 УК РФ), но обвинение по этим делам ему пока не предъявлено», — рассказал Кожемякин. По его словам, сторону защиты пока официально об этом не уведомили. Защита Фургала ходатайствовала о прекращении дела об убийствах в связи с отсутствием состава преступления и ждет решения.