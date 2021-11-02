Иностранцы массово отменяют туры в Россию из-за нерабочих дней

Сейчас нет официального протокола действий иностранцев с QR-кодами. Пока что единственный вариант для них после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование. «Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию — один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию», — объяснила она.