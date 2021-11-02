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Иностранцы массово отменяют туры в Россию из-за нерабочих дней

Ведомости

Зарубежные туроператоры и путешественники массово отменяют или переносят туры в Россию из-за режима нерабочих дней, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. 

«Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Причиной послужил как введенный в России "локдаун", нерабочие дни до 7 ноября, так и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания», — рассказала Ломидзе. По ее словам, в последнее время основной турпоток в Россию идет из ОАЭ, Катара, Индии, а также из Европы — Германии, Швейцарии и Словении.

По мнению туроператоров в сфере въездного туризма, сейчас крайне необходим порядок действий: как иностранцам заселяться в гостиницы, посещать достопримечательности, рестораны и другие объекты. «Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются. Туристы ждут разъяснения ситуации с QR-кодами», — рассказала Ломидзе. 

Сейчас нет официального протокола действий иностранцев с QR-кодами. Пока что единственный вариант для них после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование. «Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию — один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию», — объяснила она.

Нерабочие дни в России объявлены с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19. Последние три дня в России каждый день выявляют более 40 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 40 402.  Накануне американские Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Россию и Бельгию из-за большого количества случаев заражения коронавирусом.

Ранее по теме: В США рекомендовали воздержаться от поездок в Россию из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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