В США рекомендовали воздержаться от поездок в Россию из-за коронавируса

Последние три дня в России каждый день выявляют более 40 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 40 402. Смертность от коронавируса с 16 октября превышает 1000 случаев в сутки. Уровень коллективного иммунитета, по данным на 29 октября, составляет 46,8% при целевом показателе в 80%.