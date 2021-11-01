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В США рекомендовали воздержаться от поездок в Россию из-за коронавируса

Ведомости

Американские Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Россию и Бельгию из-за большого количества случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЦКПЗ.

«Из-за большого числа случаев заражения COVID-19 ЦПКЗ рекомендуют избегать поездок в Россию и Бельгию», — говорится в заявлении.

Последние три дня в России каждый день выявляют более 40 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 40 402. Смертность от коронавируса с 16 октября превышает 1000 случаев в сутки. Уровень коллективного иммунитета, по данным на 29 октября, составляет 46,8% при целевом показателе в 80%.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 ноября, в России за последние сутки умерли 1 155 человек, общее число летальных исходов из-за коронавируса достигло 239 693. Выздоровели за сутки 23 187 человек, всего за время пандемии — 7 381 726 выздоровевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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