В США рекомендовали воздержаться от поездок в Россию из-за коронавируса
Американские Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Россию и Бельгию из-за большого количества случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЦКПЗ.
«Из-за большого числа случаев заражения COVID-19 ЦПКЗ рекомендуют избегать поездок в Россию и Бельгию», — говорится в заявлении.
Последние три дня в России каждый день выявляют более 40 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 40 402. Смертность от коронавируса с 16 октября превышает 1000 случаев в сутки. Уровень коллективного иммунитета, по данным на 29 октября, составляет 46,8% при целевом показателе в 80%.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 ноября, в России за последние сутки умерли 1 155 человек, общее число летальных исходов из-за коронавируса достигло 239 693. Выздоровели за сутки 23 187 человек, всего за время пандемии — 7 381 726 выздоровевших.