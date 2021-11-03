Правительство предложило расширить право отцов на маткапитал
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается дать право на маткапитал отцам-одиночкам, которые воспитывают детей после смерти их матери — гражданки другого государства. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
«(Право на маткапитал возникает у) мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей», — говорится в законопроекте. Также мужчины смогут получить маткапитал при рождении первого ребенка после 1 января 2020 г. Если же отец детей умер, объявлен умершим или лишен родительских прав, право на маткапитал перейдет к детям в равных долях.
В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что, по данным ПФР, 135 мужчин, которые воспитывают детей от своих умерших жен-иностранок, не смогли получить право на маткапитал. Средневзвешенный размер выплаты в зависимости от очередности рождения детей в 2021 г. составляет более 535 тыс. руб., а объем возникающих обязательств государства — 72,3 млн руб.
Ранее газета «Известия» сообщила, что отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, смогут получить маткапитал с 2022 г. Такой законопроект планируется принять до конца года. В Минтруде пояснили, что если ребенок был рожден суррогатной матерью и его родителем является только отец, а его жена усыновляет ребенка, мужчина не имеет права на маткапитал. Однако по решению Конституционного суда такие семьи должны получать выплату. На реализацию законопроекта понадобится 10,46 млн руб., которые уже заложены в федеральном бюджете.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что размер материнского капитала в 2022 г. вырастет до 503 237 руб. на первого ребенка, в 2024 г. – до 544 301 руб. Маткапитал при рождении второго ребенка в 2022 г. составит 665 009 руб., в 2024 – 719 274 руб. В 2022-2024 гг. из бюджета будет выделено 1,6 трлн руб. на маткапитал. В этом году размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго.