Правительство предложило расширить право отцов на маткапитал

Ранее газета «Известия» сообщила, что отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, смогут получить маткапитал с 2022 г. Такой законопроект планируется принять до конца года. В Минтруде пояснили, что если ребенок был рожден суррогатной матерью и его родителем является только отец, а его жена усыновляет ребенка, мужчина не имеет права на маткапитал. Однако по решению Конституционного суда такие семьи должны получать выплату. На реализацию законопроекта понадобится 10,46 млн руб., которые уже заложены в федеральном бюджете.