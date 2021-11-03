Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии решений о продлении действия мер против коронавируса в России.
«Каких-либо решений на этот счет не принималось. Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем информировать», — сказал Песков журналистам.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.
Песков ранее уже отвечал на вопросы о возможном продлении нерабочих дней. Пресс-секретарь призывал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 1 ноября заявила, что для того, чтобы увидеть эффект от введенных ограничений по коронавирусу, одной недели недостаточно.
Нерабочие дни в России объявлены из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. 3 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о рекордном числе смертей коронавируса за сутки — 1189. Прошлый максимум смертей был установлен накануне — 1178 человек. Общее число умерших от COVID-19 составляет 242 060 человек. За сутки в России выявили 40 443 случая заражения коронавирусом. За период пандемии в стране зарегистрировали 8 633 643 случая заражения. Выздоровели 7 445 438 человек.