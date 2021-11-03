Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней в России

Песков ранее уже отвечал на вопросы о возможном продлении нерабочих дней. Пресс-секретарь призывал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию. При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 1 ноября заявила, что для того, чтобы увидеть эффект от введенных ограничений по коронавирусу, одной недели недостаточно.