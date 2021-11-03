Против мэра Белогорска возбудили уголовное дело за получение взятки
В отношении главы администрации города Белогорск возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщило главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю. О том, что главу администрации Игоря Ипатко задержали с поличным при получении взятки, накануне сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.
По версии следствия, весной текущего года предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания. Спустя время глава администрации вызвал мужчину к себе. «Он потребовал вознаграждение за содействие в решении данного вопроса, а также — в переносе ЛЭП и спиле деревьев с этого участка, то есть за действия, которые входили в его служебные полномочия», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что для передачи денег мэр привлек своего знакомого. Теперь последнего подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Сумма взятки составила 1,4 млн руб. Глава города и его знакомый были задержаны оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю после получения средств. В дальнейшем подозреваемым изберут меру пресечения.
Ипатко возглавляет Белогорск с 2019 г. До этого, с 2014 г., он был директором муниципального унитарного предприятия «Райкоммунсервис» в городе. Имеет несколько наград, в том числе медаль за «Воссоединение Крыма с Россией».