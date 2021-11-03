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Против мэра Белогорска возбудили уголовное дело за получение взятки

Ведомости

В отношении главы администрации города Белогорск возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщило главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю. О том, что главу администрации Игоря Ипатко задержали с поличным при получении взятки, накануне сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.

По версии следствия, весной текущего года предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания. Спустя время глава администрации вызвал мужчину к себе. «Он потребовал вознаграждение за содействие в решении данного вопроса, а также — в переносе ЛЭП и спиле деревьев с этого участка, то есть за действия, которые входили в его служебные полномочия», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что для передачи денег мэр привлек своего знакомого. Теперь последнего подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Сумма взятки составила 1,4 млн руб. Глава города и его знакомый были задержаны оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю после получения средств. В дальнейшем подозреваемым изберут меру пресечения.

Ипатко возглавляет Белогорск с 2019 г. До этого, с 2014 г., он был директором муниципального унитарного предприятия «Райкоммунсервис» в городе. Имеет несколько наград, в том числе медаль за «Воссоединение Крыма с Россией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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