Против мэра Белогорска возбудили уголовное дело за получение взятки

По версии следствия, весной текущего года предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания. Спустя время глава администрации вызвал мужчину к себе. «Он потребовал вознаграждение за содействие в решении данного вопроса, а также — в переносе ЛЭП и спиле деревьев с этого участка, то есть за действия, которые входили в его служебные полномочия», — рассказали в ведомстве.