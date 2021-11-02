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Главу администрации Белогорска задержали при получении взятки

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко с поличным при получении взятки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко», — написал Аксенов.

Глава Крыма также поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и верность долгу.

«Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — добавил глава Крыма.

Чиновника задержали при получении взятки в размере 1,4 млн руб. за покровительство бизнесу, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Дело передали в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных