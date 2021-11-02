Главу администрации Белогорска задержали при получении взятки
Сотрудники ФСБ задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко с поличным при получении взятки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».
«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко», — написал Аксенов.
Глава Крыма также поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и верность долгу.
«Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — добавил глава Крыма.
Чиновника задержали при получении взятки в размере 1,4 млн руб. за покровительство бизнесу, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Дело передали в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю.