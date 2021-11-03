Суд арестовал модель за оголенное фото на Красной площади

Как отмечает агентство, Дамова известна в социальных сетях под псевдонимом Рита Фокс. В своих аккаунтах в Instagram и Telegram она публикует снимки откровенного содержания. Кадры, сделанные в позднее время суток на Красной площади, девушка разместила несколько дней назад. Тогда она допустила, что за содеянное ей придется понести административную ответственность, но подчеркнула, что «оно того стоило».