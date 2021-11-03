Суд арестовал модель за оголенное фото на Красной площади
Тверской суд Москвы арестовал на 14 дней модель и порноактрису Ксению Дамову, которая ранее опубликовала в Telegram-канале фотографию со спущенными штанами на фоне Спасской башни, сообщило агентство «РИА Новости».
Дамова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство. — Прим. ред.), рассказали в суде.
Как отмечает агентство, Дамова известна в социальных сетях под псевдонимом Рита Фокс. В своих аккаунтах в Instagram и Telegram она публикует снимки откровенного содержания. Кадры, сделанные в позднее время суток на Красной площади, девушка разместила несколько дней назад. Тогда она допустила, что за содеянное ей придется понести административную ответственность, но подчеркнула, что «оно того стоило».
Суд назначил Дамовой почти максимальное наказание — 14 суток из 15 возможных. Эту информацию модель также подтвердила в своем Telegram-канале.
Ранее, 29 октября, Тверской районный суд Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову за фотосессию с имитацией орального секса на фоне собора Василия Блаженного. Пару осудили по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Кроме того, 30 октября в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против девушки, которая позировала на фоне Исаакиевского собора с приподнятой юбкой, пока рядом стоял молодой человек. Ее обвиняют в совершении «публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК РФ).