Суд приговорил блогера Бобиева и его подругу к 10 месяцам колонии

На фото обратили внимание интернет-пользователи, позже его раскритиковал Telegram-канал националистического движения «Мужское государство» (запрещено в России с 18 октября). 30 сентября Бобиев и его подруга были задержаны, а на следующий день арестованы по решению Замоскворецкого суда на 10 суток за неповиновение полиции. Суд также постановил выдворить Бобиева из страны, но депортация произойдет уже после того, как он отбудет положенный срок.