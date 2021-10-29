Суд приговорил блогера Бобиева и его подругу к 10 месяцам колонии
Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову к 10 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.
Пара была осуждена по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Бобиев (родом из Таджикистана, настоящее имя — Руслани Муроджонзод) и Акимова (настоящее имя — Анастасия Чистова) устроили провокационный фотосет в конце сентября на фоне собора Василия Блаженного в Москве. На фотографии, выложенной Бобиевым в Instagram, Акимова в полицейском кителе имитировала оральный секс с блогером, сидя спиной к камере.
На фото обратили внимание интернет-пользователи, позже его раскритиковал Telegram-канал националистического движения «Мужское государство» (запрещено в России с 18 октября). 30 сентября Бобиев и его подруга были задержаны, а на следующий день арестованы по решению Замоскворецкого суда на 10 суток за неповиновение полиции. Суд также постановил выдворить Бобиева из страны, но депортация произойдет уже после того, как он отбудет положенный срок.