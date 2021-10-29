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Суд приговорил блогера Бобиева и его подругу к 10 месяцам колонии

Ведомости

Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову к 10 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Пара была осуждена по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Бобиев (родом из Таджикистана, настоящее имя — Руслани Муроджонзод) и Акимова (настоящее имя — Анастасия Чистова) устроили провокационный фотосет в конце сентября на фоне собора Василия Блаженного в Москве. На фотографии, выложенной Бобиевым в Instagram, Акимова в полицейском кителе имитировала оральный секс с блогером, сидя спиной к камере. 

На фото обратили внимание интернет-пользователи, позже его раскритиковал Telegram-канал националистического движения «Мужское государство» (запрещено в России с 18 октября). 30 сентября Бобиев и его подруга были задержаны, а на следующий день арестованы по решению Замоскворецкого суда на 10 суток за неповиновение полиции. Суд также постановил выдворить Бобиева из страны, но депортация произойдет уже после того, как он отбудет положенный срок.

Ранее по теме: Суд постановил выдворить из России блогера за непристойную съемку у храма в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных