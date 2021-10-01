Суд постановил выдворить из России блогера за непристойную съемку у храма в Москве

«Суд признал Руслана виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5000 руб. и административного выдворения за пределы РФ», — сказали в пресс-службе суда (цитата по ТАСС).