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Суд приостановил приказ МВД о запрете пребывания комика Мирзализаде в России

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения Министерства внутренних дел (МВД) о нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«7 сентября Замоскворецким судом вынесено определение о принятии мер предварительной защиты в отношении Мирзализаде Идрака путем приостановления действия распоряжения МВД России о нежелательности пребывания Мирзализаде в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в интернете распространился отрывок мартовского выпуска Youtube-шоу «Разгоны». В нем Мирзализаде рассказал о трудностях с арендой жилья, с которыми лица некоторых национальностей сталкиваются в Москве. В частности, он упомянул измазанный экскрементами матрас, который выбросил из одной квартиры, сказав, что русские люди, видимо, обмазываются ими перед тем, как лечь спать. Также комик заявил, что французы — великая нация, которая может позволить себе национализм, а русским непозволительно с презрением смотреть на азербайджанцев.

30 июля московская прокуратура сообщила о возбуждении против Мирзализаде административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Было проведено исследование и установлено, что высказывания комика содержали «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности». В итоге 9 августа артиста арестовали на 10 суток.

30 августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание Мирзализаде в России, вид на жительство в которой он получил в марте 2021 г. В ведомстве заявили, что комик «неоднократно допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Высказывания, направленные на «дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи», в министерстве назвали недопустимыми. 7 сентября Мирзализаде обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к МВД, потребовав отменить решение ведомства.

Ранее по теме: Мирзализаде подал иск об отмене пожизненного запрета на въезд в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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