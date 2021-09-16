Суд приостановил приказ МВД о запрете пребывания комика Мирзализаде в России
Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения Министерства внутренних дел (МВД) о нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
«7 сентября Замоскворецким судом вынесено определение о принятии мер предварительной защиты в отношении Мирзализаде Идрака путем приостановления действия распоряжения МВД России о нежелательности пребывания Мирзализаде в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее в интернете распространился отрывок мартовского выпуска Youtube-шоу «Разгоны». В нем Мирзализаде рассказал о трудностях с арендой жилья, с которыми лица некоторых национальностей сталкиваются в Москве. В частности, он упомянул измазанный экскрементами матрас, который выбросил из одной квартиры, сказав, что русские люди, видимо, обмазываются ими перед тем, как лечь спать. Также комик заявил, что французы — великая нация, которая может позволить себе национализм, а русским непозволительно с презрением смотреть на азербайджанцев.
30 июля московская прокуратура сообщила о возбуждении против Мирзализаде административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Было проведено исследование и установлено, что высказывания комика содержали «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности». В итоге 9 августа артиста арестовали на 10 суток.
30 августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание Мирзализаде в России, вид на жительство в которой он получил в марте 2021 г. В ведомстве заявили, что комик «неоднократно допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Высказывания, направленные на «дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи», в министерстве назвали недопустимыми. 7 сентября Мирзализаде обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к МВД, потребовав отменить решение ведомства.