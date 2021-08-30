МВД признало пребывание в России комика Мирзализаде пожизненно нежелательным
МВД РФ приняло решение о «нежелательности пребывания» в России гражданина Белоруссии, стендап-комика Идрака Мирзализаде, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечает министерство, Мирзализаде в последние годы неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 г. получил вид на жительство. В сообщении МВД говорится, что комик в своем публичном выступлении «неоднократно допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». «В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — подчеркнули в МВД.
В ведомстве назвали «недопустимыми» высказывания, направленные на «дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи». МВД пообещало в ближайшее время уведомить Мирзализаде о принятом решении.
9 августа Таганский суд Москвы арестовал стендап-комика на 10 суток за его шутку о русских. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП). Сам комик говорил, что его шутку вырвали из контекста, но извинился перед теми, кого она могла задеть.
Ранее в интернете распространили отрывок шоу «Разгоны», опубликованного в марте на YouTube. В нем Мирзализаде рассказал о трудностях с арендой жилья, с которыми лица некоторых национальностей сталкиваются в Москве. В частности, он упомянул измазанный экскрементами матрас, который выбросил из одной квартиры, предположив, что русские люди, видимо, обмазываются ими перед тем, как лечь спать.