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МВД признало пребывание в России комика Мирзализаде пожизненно нежелательным

Ведомости

МВД РФ приняло решение о «нежелательности пребывания» в России гражданина Белоруссии, стендап-комика Идрака Мирзализаде, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает министерство, Мирзализаде в последние годы неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 г. получил вид на жительство. В сообщении МВД говорится, что комик в своем публичном выступлении «неоднократно допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». «В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве назвали «недопустимыми» высказывания, направленные на «дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи». МВД пообещало в ближайшее время уведомить Мирзализаде о принятом решении. 

9 августа Таганский суд Москвы арестовал стендап-комика на 10 суток за его шутку о русских. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП). Сам комик говорил, что его шутку вырвали из контекста, но извинился перед теми, кого она могла задеть.

Ранее в интернете распространили отрывок шоу «Разгоны», опубликованного в марте на YouTube. В нем Мирзализаде рассказал о трудностях с арендой жилья, с которыми лица некоторых национальностей сталкиваются в Москве. В частности, он упомянул измазанный экскрементами матрас, который выбросил из одной квартиры, предположив, что русские люди, видимо, обмазываются ими перед тем, как лечь спать.

Ранее по теме: Стендап-комика Мирзализаде арестовали на 10 суток
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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