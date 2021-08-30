МВД признало пребывание в России комика Мирзализаде пожизненно нежелательным

Как отмечает министерство, Мирзализаде в последние годы неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 г. получил вид на жительство. В сообщении МВД говорится, что комик в своем публичном выступлении «неоднократно допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». «В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — подчеркнули в МВД.