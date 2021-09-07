Мирзализаде подал иск об отмене пожизненного запрета на въезд в Россию

Поводом послужил распространившийся в интернете отрывок шоу «Разгоны», опубликованного еще в марте этого года на Youtube. В нем Мирзализаде рассказал о трудностях с арендой жилья, с которыми лица некоторых национальностей сталкиваются в Москве. В частности, он упомянул измазанный экскрементами матрас, который выбросил из одной квартиры, предположив, что русские люди, видимо, обмазываются ими перед тем, как лечь спать.