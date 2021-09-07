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Мирзализаде подал иск об отмене пожизненного запрета на въезд в Россию

Ведомости

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию. Об этом «Ведомостям» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

«Поступило административное исковое заявление комика Идрака Мирзализаде к МВД России о признании незаконным решения о нежелательности пребывания в Российской Федерации», — сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Валентина Норбах. Она добавила, что иск «еще не принят судом к производству».

МВД России 30 августа приняло решение о нежелательности пребывания в России гражданина Белоруссии, стендап-комика Идрака Мирзализаде. Как отмечает министерство, Мирзализаде в последние годы неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 г. получил вид на жительство. В МВД пояснили, что решение принято в связи с тем, что комик в своем публичном выступлении «неоднократно допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

До этого, 9 августа, Таганский суд Москвы арестовал Мирзализаде на 10 суток за его слова о русских. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП). Сам комик говорил, что его шутку вырвали из контекста, но извинился перед теми, кого она могла задеть.

Поводом послужил распространившийся в интернете отрывок шоу «Разгоны», опубликованного еще в марте этого года на Youtube. В нем Мирзализаде рассказал о трудностях с арендой жилья, с которыми лица некоторых национальностей сталкиваются в Москве. В частности, он упомянул измазанный экскрементами матрас, который выбросил из одной квартиры, предположив, что русские люди, видимо, обмазываются ими перед тем, как лечь спать.

Ранее по теме: МВД признало пребывание в России комика Мирзализаде пожизненно нежелательным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных