СК завел уголовное дело на девушку за фото в белье у Исаакиевского собора
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за фото в соцсетях девушки, которая откровенно позировала на фоне Исаакиевского собора. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, говорится на сайте СК.
Ранее о задержании жительницы Санкт-Петербурга со ссылкой на ГУ МВД сообщила «Фонтанка». На снимке девушка стоит лицом к собору с приподнятой юбкой, рядом с ней позирует молодой человек.
В Следственном комитете затем рассказали, что девушку задержали за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч.1 ст. 148 УК РФ).
СК выясняет все обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении.
Ранее Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову к 10 месяцам колонии общего режима за провокационный фотосет на фоне собора Василия Блаженного в Москве. Пара была осуждена по той же статье.