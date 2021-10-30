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СК завел уголовное дело на девушку за фото в белье у Исаакиевского собора

Ведомости

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за фото в соцсетях девушки, которая откровенно позировала на фоне Исаакиевского собора. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, говорится на сайте СК.

Ранее о задержании жительницы Санкт-Петербурга со ссылкой на ГУ МВД сообщила «Фонтанка». На снимке девушка стоит лицом к собору с приподнятой юбкой, рядом с ней позирует молодой человек.

В Следственном комитете затем рассказали, что девушку задержали за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч.1 ст. 148 УК РФ).

СК выясняет все обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении.

Ранее Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову к 10 месяцам колонии общего режима за провокационный фотосет на фоне собора Василия Блаженного в Москве. Пара была осуждена по той же статье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных