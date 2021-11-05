В России за сутки выявили 40 735 новых случаев заражения коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим нерабочих дней в Москве не будет продлеваться после 7 ноября. По его словам, с понедельника Москва вернется к обычной жизни при соблюдении ранее введенных ограничений: домашнего режима для пожилых людей, перевода на дистанционную работу 30% сотрудников компаний. Музеи и театры будут пускать посетителей по QR-кодам. Планируется ли продлевать режим нерабочих дней по всей стране, решения пока нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.