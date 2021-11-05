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В России за сутки выявили 40 735 новых случаев заражения коронавирусом

Ведомости

В России за сутки выявили 40 735 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Умерли 1192 заболевших. Общее число заболевших превысило 8,7 млн человек. Умерших — более 244 000.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва, где зарегистрировали 6407 новых случаев. На втором месте Санкт-Петербург (3363), на третьем — Московская область (2835).

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Несколько регионов пошли на такой шаг из-за роста заболеваемости коронавирусом. Это, в частности, Томская, Новгородская, Челябинская и Курская области.

Ранее по теме: Власти Москвы не будут продлевать нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим нерабочих дней в Москве не будет продлеваться после 7 ноября. По его словам, с понедельника Москва вернется к обычной жизни при соблюдении ранее введенных ограничений: домашнего режима для пожилых людей, перевода на дистанционную работу 30% сотрудников компаний. Музеи и театры будут пускать посетителей по QR-кодам. Планируется ли продлевать режим нерабочих дней по всей стране, решения пока нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных