В России за сутки выявили 40 735 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 40 735 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Умерли 1192 заболевших. Общее число заболевших превысило 8,7 млн человек. Умерших — более 244 000.
По количеству заболевших за сутки лидирует Москва, где зарегистрировали 6407 новых случаев. На втором месте Санкт-Петербург (3363), на третьем — Московская область (2835).
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Несколько регионов пошли на такой шаг из-за роста заболеваемости коронавирусом. Это, в частности, Томская, Новгородская, Челябинская и Курская области.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим нерабочих дней в Москве не будет продлеваться после 7 ноября. По его словам, с понедельника Москва вернется к обычной жизни при соблюдении ранее введенных ограничений: домашнего режима для пожилых людей, перевода на дистанционную работу 30% сотрудников компаний. Музеи и театры будут пускать посетителей по QR-кодам. Планируется ли продлевать режим нерабочих дней по всей стране, решения пока нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.