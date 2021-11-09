Газета
Общество

Инфекционист Минздрава заявил о четвертой волне коронавируса

Ведомости

Третья волна заболеваемости коронавирусом переросла в четвертую, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов на X Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021». Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в европейском регионе ВОЗ, что во многом связано с ситуацией в России.

«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 000 новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — заявил Чуланов (цитата по «РИА Новости»).

Подъем заболеваемости коронавирусом в Росии регистрируется с сентября. Суточный прирост случаев заражения 28 октября впервые превысил отметку в 40 000. 7 и 8 ноября показатель немного превышал 39 000 случаев. 4 ноября был зарегистрирован антирекорд по смертности от коронавируса — 1195 случаев за сутки. С 16 октября показатель превышает отметку в 1000 случаев. 

Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.

Ранее по теме: Режим нерабочих дней продлили в пяти российских регионах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных