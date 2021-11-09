Инфекционист Минздрава заявил о четвертой волне коронавируса
Третья волна заболеваемости коронавирусом переросла в четвертую, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов на X Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021». Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в европейском регионе ВОЗ, что во многом связано с ситуацией в России.
«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 000 новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — заявил Чуланов (цитата по «РИА Новости»).
Подъем заболеваемости коронавирусом в Росии регистрируется с сентября. Суточный прирост случаев заражения 28 октября впервые превысил отметку в 40 000. 7 и 8 ноября показатель немного превышал 39 000 случаев. 4 ноября был зарегистрирован антирекорд по смертности от коронавируса — 1195 случаев за сутки. С 16 октября показатель превышает отметку в 1000 случаев.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.