Мурашко назвал новую волну коронавируса более стремительной
Осенняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.
«Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения», — сообщил министр (цитата по ТАСС).
По его словам, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53% россиян. Доля заболевших среди вакцинированных не превышает 0,4%. Мурашко напомнил, что для защиты от дельта-штамма коронавируса нужно вовремя ревакцинироваться. Специалисты рекомендуют делать это через полгода после вакцинации или перенесенного COVID- 19.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что третья волна коронавируса переросла в четвертую. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в европейском регионе ВОЗ, что во многом связано с ситуацией в России.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.