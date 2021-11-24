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Минздрав предложил штрафовать за распространение данных о поддельных справках

Ведомости

Минздрав предложил внести правки в статью КоАП о распространении в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной. Министерство предлагает штрафовать за распространение предложений о выдаче фальшивых медицинских справок и сертификатов без проведения медосмотров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Также ведомство предлагает штрафовать распространяющих справки и информацию о них на сумму от 100 000 до 200 000 руб., при повторном нарушении — до 300 000 руб. Предлагается распространить ответственность и на владельцев сайтов. Должностных лиц и организации за данное правонарушение планируется штрафовать на сумму до 700 000 руб., юрлица — до 1 млн руб.

В пресс-службе Минздрава сообщили изданию, что поправки в КоАП необходимы «для борьбы с торговлей поддельными справками, медицинскими заключениями, сертификатами, в том числе о вакцинации». Предполагается, что закон вступит в силу в марте 2022 г. в случае принятия законопроекта.

При этом в проекте Минздрава указывается, что штрафы предусмотрены в том случае, если действия нарушителя «не содержат уголовно наказуемого деяния». В УК существует ст. 327, которой предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы за «подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что поправки предлагается внести в статью, по которой, например, СМИ могут оштрафовать за публикацию призывов экстремистских организаций или иностранных агентов без соответствующей маркировки. «Ни разу не слышал, чтобы СМИ, в том числе районные газеты или городские газеты, публиковали объявления о продаже поддельных справок или сертификатов о прививке. Это само по себе является преступлением. Очень странно, что появляется инициатива наказывать СМИ за вещи, которые трудно себе представить», — отметил Соловьев в беседе с изданием.

Ранее по теме: Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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