Минздрав предложил штрафовать за распространение данных о поддельных справках

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что поправки предлагается внести в статью, по которой, например, СМИ могут оштрафовать за публикацию призывов экстремистских организаций или иностранных агентов без соответствующей маркировки. «Ни разу не слышал, чтобы СМИ, в том числе районные газеты или городские газеты, публиковали объявления о продаже поддельных справок или сертификатов о прививке. Это само по себе является преступлением. Очень странно, что появляется инициатива наказывать СМИ за вещи, которые трудно себе представить», — отметил Соловьев в беседе с изданием.