Суд арестовал убившего двух людей в МФЦ стрелка
Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Глазова, который 7 декабря устроил стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский» и убил два человека, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы от 9 декабря 2021 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, сроком до 07 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.
Глазов был задержан 7 декабря. Его обвиняют в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушении на убийства и незаконном хранении оружия. Вчера члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Глазов признал вину.
Как ранее сообщили в МВД, Следственном комитете (СК) и московской мэрии, 45-летний Глазов днем 7 декабря пришел в МФЦ, чтобы получить паспорт. В итоге он устроил в зоне ресепшн беспорядочную стрельбу, убив 34-летнего охранника и сотрудника МФЦ. Также он ранил четырех человек, в том числе 10-летнюю девочку. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был обезврежен и задержан сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве Георгием Домолаевым. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил предложить президенту страны Владимиру Путину наградить полицейского.
Сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СК сообщил, что Глазов приехал в МФЦ на велосипеде и попросил сотрудника Владимира Шеменова дать ему талон на получение паспорта. Тот в ответ сказал посетителю надеть маску. Тогда Глазов прыснул в лицо мужчине из перцового баллончика, достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор, после чего смертельно ранил охранника Алексея Рузлева и начал беспорядочно стрелять по другим людям. Стрелка обезоружил полицейский после того, как у того заклинило оружие.
Глазов в ходе допроса рассказал, что в прошлом году сам изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета, чтобы защищаться от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». При обыске у него дома обнаружили техническое оборудование, которое, вероятно, использовалось для изготовления «перепила», и 16 000 швейцарских франков. При личном досмотре у мужчины нашли также крупную сумму в евро, долларах и рублях. Во время следственных действий обвиняемый заявил, что стрелял в других людей, потому что считал, что и они верят в существование коронавируса. Такие слова могут говорить о неадекватности Глазова, поэтому в ближайшее время его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ Склифосовского. О намерении провести психолого-психиатрическую судебную экспертизу для оценки психического состояния стрелка ранее сообщили в СК.
Глазов в 1993 г. поступил в институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ, до 2010 г. служил в ФСБ и СВР. Причина его досрочного увольнения пока неизвестна, но она может быть связана со здоровьем. Через три года, когда истекла его лицензия на хранение оружия, Глазов не стал продлевать ее и продал свои пистолеты, карабин и гладкоствольное ружье.