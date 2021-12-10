МВД хочет запретить любое сигнальное оружие, кроме пистолетов

В этом июле президент Владимир Путин подписал закон, который усилил контроль за оборотом оружия и прохождением медицинского освидетельствования для его получения. Закон в том числе запрещает лицам, у которых при прохождении медосвидетельствования были выявлены противопоказания к владению оружием, приобретать, хранить, носить и использовать его. Срок лишения свободы за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его частей, а также боеприпасов был увеличен: ранее грозило от трех до пяти лет, сейчас — от четырех до шести лет. За незаконное изготовление и переделку взрывчатых веществ и устройств предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до десяти лет (ранее — от трех до шести).