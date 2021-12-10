МВД хочет запретить любое сигнальное оружие, кроме пистолетов
МВД предложило ввести запрет на все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. Соответствующее письмо ведомство направило в Минпромторг, передает «РИА Новости».
Запрет не будет распространяться на сигнальные пистолеты, револьверы и однозарядные стреляющие устройства калибра не более 20 мм. Меры предлагается ввести во избежание появления сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов.
В МВД отметили, что сейчас российское законодательство об оружии не регулирует, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту в стране, а также не установлены какие-либо ограничения по его калибру.
В среду, 8 декабря, МВД также предложило внести в законодательство поправки, которые наделили бы сотрудников ведомства полномочиями на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию. В частности, они получили бы право проводить экспертные исследования и выдавать заключения о соответствии патронов к такому оружию криминалистическим требованиям.
В этом июле президент Владимир Путин подписал закон, который усилил контроль за оборотом оружия и прохождением медицинского освидетельствования для его получения. Закон в том числе запрещает лицам, у которых при прохождении медосвидетельствования были выявлены противопоказания к владению оружием, приобретать, хранить, носить и использовать его. Срок лишения свободы за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его частей, а также боеприпасов был увеличен: ранее грозило от трех до пяти лет, сейчас — от четырех до шести лет. За незаконное изготовление и переделку взрывчатых веществ и устройств предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до десяти лет (ранее — от трех до шести).
Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия после стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая. Тогда бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев открыл огонь из легально приобретенного им незадолго до нападения ружья. Тогда погибли 9 человек, еще 32 пострадали.
Вскоре после трагедии глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст приобретения гражданского оружия с 18 лет до 21 года, а также расширить перечень оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение и запретить публикацию инструкций по его изготовлению. Поправки в законодательство об оружии были утверждены в конце июня.
В октябре Росгвардия предложила не выдавать разрешение на приобретение оружия лицам, не прошедшим проверку ФСБ и МВД. По мнению инициаторов законопроекта, это помешает людям, причастным к экстремистским и террористическим организациям, получить на руки оружие.